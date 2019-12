Bei der Aumann Aktie hielt der Handel an der Franfurter Börse am Freitag Licht und Schatten bereit. Licht war Zweifels ohne der deutliche Kursanstieg auf bis zu 15,54 Euro, der allerdings - und hier beginnt der Schatten - nicht in Gänze ins Wochenende gerettet werden konnte. Gewinnmitnahmen ließen den Aktienkurs von Aumann fallen und den Anteilschein mit 15,10 Euro aus dem XETRA-Handel gehen. Das war zwar ein Plus von 7,86 Prozent, ...