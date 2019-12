flatex Morning-news Silber

Die Preise für Industrie- und Edelmetalle versuchten in den letzten Wochen regelrecht eine Marktrichtung für sich zu finden. Zusätzlich drückte der wieder etwas stärkere US-Dollar auf den Silberpreis. Sollte die US-Regierung am 15. Dezember tatsächlich doch die neue Runde von Strafzöllen auf chinesische Produkte lancieren, so könnten die Edelmetalle – und damit auch Silber – gehörig profitieren.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahrestief des 28. Mai 2019 bei 14,29 US-Dollar bis zum Jahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 16,97/17,61/18,39 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 16,34/15,55 und 14,29 US-Dollar auszumachen.





Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

