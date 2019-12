Manchmal kommt es einem vor, als beobachte man eine Schafherde, die vom Schäferhund scheinbar willkürlich einmal in die eine und dann wieder in die andere Richtung getrieben wird. Als Außenstehender sieht es so aus, als komme die Richtungswende völlig überraschend und ohne dass dies vorhergesehen werden kann. In Wirklichkeit ist der „beste Freund des Menschen“ speziell darauf ausgerichtet, die Herde zusammen zuhalten und in eben eine Richtung zu treiben. Die Händler und Marktteilnehmer an den Börsen sind keineswegs mit einer Schafherde zu vergleichen und Politiker sind mit ihren manchmal auffälligen Aussagen auch keine Schäferhunde. Trotzdem verhält sich die Mehrheit an den Märkten manchmal genauso wie die beschriebene Schafherde. Wenn die ersten losrennen, rennen alle anderen hinterher. Gestern war wieder ein solcher Tag. Zunächst deutete alles darauf hin, dass der DAX kräftig im Minus schließen würde und die nächste Unterstützungsmarke anvisiert wird. Diese war zwischenzeitlich auch nur noch knapp 90 Punkte entfernt. Ab der Mittagszeit drehte sich dann die Stimmung und der Index stieg kontinuierlich an und schaffte es sogar fast wieder in den Gewinn. Wäre ein ausgeprägter Abwärtstrend vorangegangen, könnte man von einer „Hammerformation“ sprechen. Auffällig war auch die Umsatzentwicklung. Ein Tag mit einer Handelsspanne von über 200 Punkten sollte eigentlich recht hohe Umsätze aufweisen. Dies war aber nicht der Fall. Entsprechend war der Abwärtsdruck offenbar nicht so hoch, wie die Notierung es zwischenzeitlich vermuten ließen. Aber auch die anschließende Erleichterung scheint nicht von der breite der Marktteilnehmer geteilt worden zu sein. Da die Indikatoren derzeit keine Hilfestellung geben, bleibt der vermeintliche Hammer. Sollte der Markt heute über dem gestrigen Top notieren, könnte dieser der Startschuss für eine Jahresendrallye gewesen sein.