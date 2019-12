Im letzten Update (Link) berichteten wir über den Start des Phase 2 Bohrprogramms von Osino Resources (TSX-V: OSI / WKN: A2NB4J). Mittlerweile sind erste Ergebnisse eingetroffen und weitere ausstehend.



Aktie: Osino Resources

ISIN: CA68828L1004

WKN: A2NB4J

Symbol Kanada: OSI (TSX-Venture)



WAS GIBT ES NEUES?

Die ersten 8 Bohrlöcher des Phase 2 Bohrprogamms auf der Zone Twin Hills Central in Namibia haben die Mineralisierung über eine Streichenlänge von mindestens 800m bestätigt.



Bei sechs von acht Bohrlöchern konnte man eine signifikante Goldzone entdecken. Hier ist vor allem Bohrloch OKR007 zu erwähnen, bei welchem man 49m mit 1,04 g/t Gold, einschließlich eines Abschnittts von 16m mit 1,58 g/t Gold und 16m mit 1,23 g/t Gold erbohrte.



Bohrergebnisse Phase 2 - Quelle: Osino



Für Mitte Dezember hat man weitere Bohrergebnisse angekündigt. Lt. der Übersicht auf der Bohrkarte (siehe Abbildung weiter unten) sind 15 weitere Bohrungen geplant. Siehe dazu die hellblauen Markierungen.



Fertiggestellte und geplante Bohrungen mit Magnetfeld überlagert – Quelle: Osino



STATUS DES PHASE-2-BOHRPROGRAMMS



Derzeit befinden sich zwei Diamantbohrgeräte und zwei RC-Geräte auf dem Gebiet, die die Ausgewogenheit des Phase-2-Programms vervollständigen, einschließlich Step-out-Löcher auf Twin Hill Central und Gitterlinien über Twin Hills West, Barking Dog und Clouds (siehe Pressemitteilung vom 10. Oktober 2019).



Dave Underwood, VP Exploration von Osino, sagte:

„Diese Ergebnisse bestätigen erneut die beträchtliche Mächtigkeit und den Streichen der Goldmineralisierung bei Twin Hills Central. Seit dem Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms hat unser geologisches Team eine detaillierte Kernaufzeichnung und strukturelle Interpretationen durchgeführt, was zu einem besseren Verständnis der Geometrie und der Grenzen des Goldsystems Twin Hills geführt hat. Die Goldmineralisierung steht mit störenden Falten und Schenkelverwerfungen innerhalb einer Meta-Grauwackeneinheit in Zusammenhang, die fest zu einer großen Synkline gefaltet wurde – eine ähnliche strukturelle Beschaffenheit wie die Goldmine Otjikoto von B2 Gold weiter nordöstlich entlang des Damara Belt. Die jüngsten eingetroffenen Analyseergebnisse (OKR007) ergaben eine hochgradigere Zone am südlichen Schenkel der Synkline, die leicht nach Osten abzufallen scheint. Weitere für dieses Gebiet geplante RC- und DD-Bohrungen sollten die Ausrichtung dieser Zone bestätigen. Das Phase-2-Bohrprogramm bei Twin Hills ist mittlerweile weit fortgeschritten und soll bis Jahresende abgeschlossen werden.“

Breite Mineralisierungszone in OKD007 - die Ergebnisse für das Bohrloch TDD_014 werden erwartet – Quelle: Osino



Rohstoff-Milliardär Ross Beaty kauft sich bei Osino ein

Erst im Mai 2019 hat Osino ein Private Placement in Höhe von 2 Mio. CAD angekündigt. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage gab man dann mitte Juli bekannt, dass 3,59 Mio. CAD an frischem Kapital eingenommen werden konnten. Dafür wurden 10,252 Mio. Aktien zu 0,35 CAD ausgegeben. Je 2 Aktien gab es einen Warrant (Bezugsrecht) dazu, mit dem die Zeichner innerhalb von 24 Monaten eine weitere Aktie zum Kurs von 0,55 CAD erwerben können.



Zu den Investoren zählt unter anderem der Multi-Milliardär Ross Beaty, der als Rohstoff-Investor-Legende einen hervorragenden Ruf genießt.

Wie aus den aktuellen SEDI-Insider Filings hervorgeht, hat Ross Beaty in der letzten Runde 400.000 CAD in Osino investiert. Damit hält er nun 12,383 Mio. Aktien mit einem aktuellen Gegenwert von 4,95 Mio. CAD (kanadischen Dollar).



Ross Beaty hat seit dem Jahr 1994 mit insgesamt 13 Firmen einen Aktionärswert von rund 6 Milliarden USD geschaffen. Sein Flaggschiff Pan American Silver baute er zu einem der weltgrößten Silberproduzenten mit 7 Minen in Südamerika auf.



Der free-float – also der Anteil der Aktien im freien Umlauf – liegt bei nur rund 45% aller Aktien.



Osino Resources wird von Heye Daun (CEO) mit Gebieten in Namibia aufgebaut und zu einem Übernahmekandidat entwickelt. Ähnlich wie Mr. Daun es vorher bereits mit Auryx Gold umgesetzt hat. Das Unternehmen führt momentan Erkundungsbohrungen durch und in den kommenden Wochen werden Ergebnisse erwartet. Daun hat erhebliche M&A Erfahrung und versucht mit Osino vergangene Erfolge zu wiederholen.



Das Phase 2 Bohrprogramm ist weiterhin im Gange, und 15 weitere Bohrungen sollen niedergebracht werden.

Weitere Informationen über Saturn Oil & Gas Inc. finden Sie auf der Website: www.osinoresources.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +

Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, sichern Sie sich 20% Preisvorteil, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 166% mit TerraX Minerals in 4 Monaten

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 193% mit Wealth Minerals in 4 Monaten

• + 194% mit Almaden Minerals



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

Für den Sonderpreis von 99 EUR erhalten Sie drei Monate (12 Ausgaben) lang exklusiven Zugang zu den weltweit besten Aktienchancen von stockreport.de, und sparen dabei 20% gegenüber dem normalen Preis für das Jahresabo.

SONDERAKTION: 3 MONATE VORTEILSABO FÜR 99 EUR

+ + + SIE SPAREN 20% + + +



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/vorteilsabo/

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.explorercheck.de/impressum.asp