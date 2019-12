Europäische Aktien setzen Rally fort

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien eröffneten die neue Woche dank des Optimismus um den Handel sowie der besser als erwarteten Daten aus China höher, so die Experten von XTB.Selbst die schwachen europäischen EMI-Daten hätten die Marktstimmung nicht verschlechtert. In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden am meisten zulegen würden. [ mehr