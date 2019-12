Nvidia: Der Jahresendspurt könnte noch fortgesetzt werden

Die Nvidia-Aktie hat ihre am 15. August bei 147,39 US-Dollar gestartete Aufwärtsbewegung auch im Dezember dynamisch fortgesetzt. Im Vergleich zum November und Oktober hat sich der Trend sogar noch einmal verschärft. Das letzte Hoch dieser Bewegung wurde am Montag bei 241,81 US-Dollar ausgebildet.

Am Dienstag wurde an der Wall Street zwar gehandelt, in diesem verkürzten Handel fiel die Nvidia-Aktie jedoch