Seltene Erden, E-Mobilität, strategische Investments – Ucore Rare Metals, Mkango Resources und Tesla

Der deutsche Strom soll grüner werden, der Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom ist beschlossene Sache und wer dem Zeitgeist der E-Mobilität nicht huldigt, ist ein Klimasünder. So wäre eine durchschnittliche Fernseh-Talkrunde zusammenfassbar. Doch ist das korrekt und nachhaltig? Im dritten Quartal 2019 stammten ca. 50,9 Prozent (Q.II 45,9 Prozent) und somit die Hälfte des eingespeisten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Auf Kohle mit 28,4 Prozent (Q.II 29,3 Prozent) folgte bereits Windkraft mit 17,8 Prozent (Q.II 19,9 Prozent). Auf Platz drei kam Kernenergie mit 13,9 Prozent (Q.II 12,1 Prozent) vor Erdgas mit 13,0 Prozent (Q.II 10,5 Prozent) und Photovoltaik mit 12,4 Prozent (Q.II 12,9 Prozent). Wie realistisch ist eine konstante Energieversorgung im Industrieland Deutschland, wenn die Hauptenergieträger Nr. 1 und Nr. 3. nicht mehr verwendet werden dürfen? Was passiert mit den Energiepreisen, wenn Hauptenergieträger Nr. 4 (billiges russisches Gas) nicht mehr verwendet werden darf, sondern durch teures Frackinggas der USA ersetzt werden soll?