Vermögensverwalter Udo Rieder: Der Gold-Lack ist noch lange nicht ab

Geht man nach der aktuellen Stimmung einiger Goldhändler, dann könnte man meinen, mit dem Gold-Glanz ist es bald aus und vorbei, meint Udo Rieder von der KSW Vermögensverwaltung in Nürnberg und erklärt, warum er trotzdem an das gelbe Edelmetall glaubt."Gold und Silber lieb ich sehr." Schon 1828 hat der "Visionär" Ferdinand Alexander August Schnezler den Wert des glänzenden Metalls erkannt und musikalisch für die Nachwelt dokumentiert. Und auch Dagobert Duck hat dieses Lied immer dann angestimmt, wenn er in seinen Tresoren glückselig ein ausgiebiges Bad genommen hat.Wenn man sich dieser Tage die Stimmung einiger Goldhändler anhört, dann könnte man allerdings meinen, mit dem Glanz des Metalls ist es bald aus und vorbei. Durch die Herabsetzung der Höchstgrenze für...