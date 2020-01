S&P 500 Index | ISIN:US78378X1072 | WKN:A0AET0

Aktuelle Situation im Tageschart: Bereits sein längerer Zeit steht das Preisziel von 3300 USD fest. Der Aktienindex befindet sich nun kurz davor, somit wird er ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. Da an diesen Fibonacci-Marken oftmals größere Korrekturen eintreten, könnten die Bären den Bereich um 3300 USD zu Anlass nehmen, um eine Short-Attacke zu fahren. Mittelfristig sind allerdings weiter steigende Kurse zu erwarten. Hier kommt die Zone von 3500 USD in den Fokus. Der Blick auf die Trendindikatoren fällt sehr positiv aus. Etwas bedenklich ist, dass die Oszillatoren bereits Verkaufssignale anzeigen. Allerdings ist dies in starken Trendphasen nicht so stark zu gewichten.

Fazit: Solange die Trendindikatoren eine bullische Situation anzeigen, bleibt die Richtung klar long!

Der Tageschart vom S&P 500 Index in USD:

Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren vom S&P 500 Index im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der Donchian-Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator: (Über null – aber fallend) Er ist über der Nulllinie aber die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit könnte man das als Verkaufssignal auslegen, man sollte zumindest vorsichtig sein.

○ Der Rsi Indikator: (Verkaufssignal) Zwar befindet sich dieser Indikator wieder im neutralen Bereich, aber er hat in den letzten Tagen ein Verkaufssignal ausgelöst.

○ Der Stochastic Indikator: (Verkaufssignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Verkaufssignal ausgelöst.