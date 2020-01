Die angekündigte Kooperation von Morphosys mit Incyte bewegt den Markt weiterhin. Der Kurs der Aktie stieg in der Folge bis auf mehr als 146 Euro an, um dann auf rund 121 Euro abzufallen. Von Analystenseite gibt es meist positive Kommentare zur aktuellen Entwicklung.So sprechen die Experten von Berenberg von einem guten Deal. Sie sehen in Incyte den richtigen Partner für Morphosys. So kann man die Möglichkeiten bei Tafasitamab ...