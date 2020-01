Das Immobilien-Unternehmen Preos Real Estate baut das Portfolio mit einem Zukauf in Frankfurt weiter aus: Die publity-Tochter übernimmt das Westend Carree in zentrumsnaher Lage. „Der Kaufvertrag wurde nun notariell beurkundet, das Closing der Transaktion wird Ende Januar erwartet. Über Details zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart”, so Preos Real Estate am Dienstag.Die Immobilie ist zu 91 Prozent vermietet und die ...