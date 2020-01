Monatsrückblick Dezember 2019

Die globalen Aktienmärkte schlossen den letzten Monat des Jahres 2019 freundlich ab. Entspannungssignale im transatlantischen Handelsstreit, mehr konjunkturelle Zuversicht und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Brexit-Dramas verliehen den Aktienbörsen einigen Rückenwind. Wichtige Notenbanken wie die EZB und die amerikanische Zentralbank tagten zwar auch, hielten sich aber bedeckt und sahen keine Notwendigkeit neue geldpolitische Impulse auszusenden.

Somit ging ein überaus erfolgreiches Jahr an den internationalen Kapitalmärkten zu Ende. Auch im Dezember legten die Aktienmärkte alles in allem nochmals etwas zu. Der deutsche Aktienindex (DAX 30) brachte es auf Jahressicht gesehen auf ein Plus von rund 26%, der amerikanische Leitindex (S&P 500) auf knapp 31%. Das ist insofern erstaunlich, da die tatsächlichen Gewinn- und Umsatzzuwächse vieler Unternehmen eher bescheiden ausgefallen sind. Erneut war die Streuung innerhalb der Indizes beträchtlich: zwischen dem besten (MTU) und schlechtesten Wert (Wirecard) im DAX beispielsweise lagen satte 80 Prozentpunkte.