Wirecard – was man jetzt tun muss

Die Bullen schaffen Fakten bei Wirecard. Mit rund 130 Euro hat die Aktie den höchsten Stand seit dem Crash im Oktober erreicht. Daniel hat für Sie ein 15-minütiges Video aufgenommen. Unser grundsätzliches Szenario für Wirecard in den kommenden Wochen ist bullish. Doch wie geht es weiter? Wir erläutern in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Gerne melden Sie sich hier an und schnuppern Sie in unseren Börsendienst herein.