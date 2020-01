… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Commerzbank eine Performance von über 39% erwarten.

Die Präsentation „Fuelling the Future of Mobility: Hydrogen and fuel cell solutions for transportation“ die von Deloitte China und Ballard Power auf der diesjährigen CES Technikmesse vorgestellt wurde sorgte in der vergangen Woche auch in Deutschland für Schlagzeilen. In ihr schlussfolgerten die Analysten, dass durch Skaleneffekte, eine verbesserte Infrastruktur und Fortschritte in Manufaktur Prozessen, die Kosten von Wasserstofffahrzeugen in der nächsten Dekade halbiert wird. Außerdem sollen Wasserstofffahrzeuge günstiger werden als Konkurrenzmodelle die mit Batterie- oder Verbrennungsmotore betrieben werden. Diese Prognose ist nicht nur optimistisch sondern natürlich auch ausgesprochen positiv für Unternehmen wie Ballard Power Systems.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Ballard Power Systems Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 14,00 Euro bis Mitte September diesen Jahres?