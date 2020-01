Unser Biotechunternehmen ist führend in der Herstellung von pharmazeutischem Cannabidiol und der Entwicklung innovativer Cannabidiol-Medikamente (CBD) zur Therapierung von diversen Herzerkrankungen einschließlich akuter Myokarditis und anderer Ursachen für Herzinsuffizienz / Herzversagen. Unsere „GW Pharma 3.0“ vereint eine Fülle von Forschungs- und Entwicklungserfahrungen, fortschrittliche Fertigungskapazitäten und ein erfahrenes Managementteam.

Was versteht man unter einer akuten Myokarditis ?

Entzündlicher Zustand des Herzens, der am häufigsten durch eine Virusinfektion hervorgerufen wird.

Eine Hauptursache für den plötzlichen Tod bei Kindern und jungen Erwachsenen.

Kann zu einer erweiterten Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz führen.

Akute Myokarditis ist eine bedeutende Ursache für akutes Herzversagen und Tod bei jüngeren Menschen und bleibt die häufigste Ursache für plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren. Die neuesten Daten aus der "Global Burden of Disease Study" legen nahe, dass die Prävalenz der Myokarditis bei etwa 22 pro 100.000 Einwohner liegt, was die Erkrankung in den USA und in Europa als Orphan Disease qualifiziert Alleine in USA wird die Anzahl von möglichen Patienten auf 73.000 geschätzt! Unser Unternehmen versucht eine FDA Schnellzulassung (Orphan Drug Program) für das in der Entwicklung befindliche, lebensrettende Medikament auf CBD-Basis zu erhalten.

Unsere Biotechperle forscht auch an der Therapierung von Herzinsuffizienz - eine Hauptursache für Tod und Behinderung:

Es wird geschätzt, dass über 6 Millionen Erwachsene in Kanada und den USA an Herzinsuffizienz leiden. Die Erkrankung betrifft ca. 26 Millionen Menschen weltweit .

Etwa die Hälfte aller Patienten mit Herzinsuffizienz leiden an diastolischer Herzinsuffizienz.

30% der Patienten mit Herzinsuffizienz / Herzversagen sterben innerhalb eines Jahres, 50% innerhalb von 5 Jahren.

Die jährlichen Gesundheitskosten für Behandlung und Krankenhausaufenthalt werden alleine in USA auf mehr als 30 Milliarden USD geschätzt.