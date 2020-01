Tesla killt alle Shorties – Wirecard auch?

Weiter. Immer weiter, immer unvernünftiger, immer weiter weg von jeglichem Fundament. Egal – Tesla rennt und rennt. Was hatten wir im Webinar gezeigt? Bewertung je verkauftes Auto: Daimler, VW, BMW in etwa 20.000 Euro. Bei Tesla marschiert diese Zahl Richtung 250.000! Euro. Absurd. Aber – im Trainingsday für Fortgeschrittene Trader im März werden wir aufzeigen, wie Squeezes ablaufen, was man darauf ziehen kann, wie das technisch passiert, warum man viel Geld damit verdienen kann und was danach meist passiert. Und wie man dann agiert. Mit Wirecard steht der nächste Squeeze im Startloch und man muss jetzt schon wissen, was zu tun ist. Mehr dazu im Börsenbrief im Spezialvideo.