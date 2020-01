Lufthansa Aktie unter Druck - Kaufempfehlung von Experten-Seite

An der Börse reagieren die Anleger am Montag extrem nervös auf die Nachrichten rund um das Corona-Virus. Am Frankfurter Aktienmarkt fallen die Aktienkurse überwiegend und die Lufthansa Aktie gehört zu den Papieren, die überproportional verlieren - angesichts des Grunds für die Nervosität am Markt ein nachvollziehbarer Faktor. Aktuell geht es für den Anteilschein um mehr als 4 Prozent nach unten auf 13,815 Euro, das Tagestief ...