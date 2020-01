UBS, Guided Content Asien, globale Aktienmärkte, China

China gehört längst zu den gewichtigsten Akteuren der Weltwirtschaft. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds steuert das Land auch im laufenden Jahr rund 28 Prozent zum globalen Wirtschaftswachstum bei. Zum Vergleich: Die USA kommen auf elf Prozent. Die wirtschaft liche Bedeutung Chinas wird an den globalen Aktienmärkten aber (noch) nicht reflektiert. Im umfassenden Aktienindex MSCI All Cap World entfallen gerade einmal vier Prozent auf das Reich der Mitte.

Noch ist also nur ein kleiner Teil der chinesischen Unternehmen in den globalen Aktienindizes enthalten. Dadurch entgehen den Anlegern gute Gelegenheiten, denn sie verpassen die Chance, in einige der wachstumsstärksten Unternehmen zu investieren. Durch die schrittweise Aufnahme von chinesischen A-Aktien* in die globalen MSCI-Indizes seit Juni 2018 wird China weiter an Gewicht gewinnen. Wenn alle A-Aktien einmal im MSCI Emerging Markets Index integriert sind, dürften chinesische Aktien dort rund 40 Prozent ausmachen.

Um das Potenzial Chinas besser zu nutzen, empfehlen wir eine eigenständige Allokation für chinesische Aktien. Und deren Anteil sollte angesichts der Bedeutung Chinas größer sein, als es typischerweise im Rahmen einer klassischen Schwellenländer-Strategie möglich ist.

Mehr Renditechancen mit aktiven Strategien



In China haben aktive Strategien sehr viel Renditepotenzial. Das liegt zum einen daran, dass Fondsmanager hier eine größere Auswahl haben. Passive Strategien müssen sich mit den Unternehmen begnügen, die in einem Index enthalten sind. Ein Beispiel ist der MSCI China A Index. Dieser enthält 472 Unternehmen, also nur einen Bruchteil der mehr als 3.500 Unternehmen am gesamten Markt für Onshore-Aktien (siehe auch Grafik). Damit wird nur ein kleiner Teil des Marktes abgedeckt. Zum anderen wird für chinesische Aktien vergleichsweise wenig Research betrieben. Diese Wissens lücke schafft Möglichkeiten für aktive Manager mit lokaler Präsenz, unterbewertete Aktien aufzuspüren. Überzeugende Gründe sprechen somit dafür, bei chinesischen Aktien sowohl einen aktiven als auch einen eigenständigen Ansatz in Betracht zu ziehen.

(UBS)



* A­Aktien werden von inländischen, in China gegründeten Unternehmen ausgegeben und an den chinesischen Börsen von Shanghai und Shenzhen in RMB gehandelt. Sie können von inländischen Instituten, Organisationen oder Einzelpersonen gemäß den Regelwerken für „Quali fied Foreign Institutional Investors“ (QFIIs) und „RMB Qualified Foreign Institutional Investors“ (RQFIIs) oder über die Stock Connect­Programme gehandelt werden.