Zweifelsfrei hat Wacker Chemie seit Anfang 2018 massiv an Wert verloren, mit dem Wertpapier ging es von einst 167,80 Euro auf ein Verlaufstief von 57,86 Euro bis Anfang Oktober letzten Jahres rapide abwärts. Doch bereits in 2019 flachte sich die Trendkurve merklich ab, dies lässt bei Wacker Chemie auf eine andauernde Bodenbildungsphase schließen. Auf kurzfristiger Basis ergeben sich trotzdem vielversprechende Handelsansätze, trotz eines weiter intakten Abwärtstrendkanals. Können die erst am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen weitere Käufer mobilisieren, könnte sogar eine mittelfristige Trendwende aus dem aktuellen Kursgeplänkel hervorgehen.

Q-Zahlen sorgen für Auftrieb

Die tagesaktuellen Kursgewinne von rund 4,35 Prozent haben der Aktie deutlichen Auftrieb verliehen, zum einen konnte ein Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres sowie der EMA 50 (blaue Linie) auf Tagesbasis überwunden werden. Weitere Gewinne lassen sich auf Sicht der kommenden Tage zunächst an 66,96 Euro ableiten, darüber an den kurzfristigen Abwärtstrend um 68,00 Euro. Bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber könnten sogar die Septemberhochs bei 75,02 Euro in Angriff genommen werden. An jeder dieser Wegstrecken können Investoren durch ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF8WU1 partizipieren. Sollte ein direkter Einstieg erfolgen, ist ein ausreichender Sicherheitsabstand anzusetzen. Ein Stopp sollte das Niveau von vorerst 62,50 Euro daher nicht überschreiten. Ein Kursrutsch unter diese Marke würde unweigerlich zu einem erneuten Test der Unterstützungszone aus den letzten Monaten um 60,00 Euro führen.