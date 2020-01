Fonds-News: Hundert-Euro-Sparpläne: „Aktienfonds global“ am erfolgreichsten

Welche Aktienfonds bei Sparplänen die höchste Rendite einfahren

Laut der aktuellen BVI-Wertentwicklungsstatistik für Publikumsfonds hätten „Aktienfonds global“ beim Sparen nach Plan am besten abgeschnitten – diese und weitere News im Überblick.

Bei den „Sparplanzahlen“ des Branchenverbands BVI schnitten „Aktienfonds global“ am besten ab. Grundlage für die Auswertung war ein hypothetischer Sparplan mit einer monatlichen Sparrate von 100 Euro. Mit „Aktienfonds global“ hätten Anleger im Zehn-Jahres-Rückblick in den Genuss einer durchschnittlichen Rendite von 7,6 Prozent p. a. kommen können. Rang zwei belegte in der Auswertung die Kategorie „Aktienfonds Deutschland“ (durchschnittlich 6,3 Prozent p. a.). Offene Immobilienfonds bildeten in der BVI-Auswertung das Schlusslicht (durchschnittlich 1,7 Prozent p. a.). Der DWS Biotech LC (DE0009769976) gehörte in der Einzelauswertung laut BVI zu den besten Fonds. Anleger, welche hier mit dem erwähnten Sparplan investiert haben, hätten das eingezahlte Kapital von 12.000 Euro verdoppelt (26.688 Euro). Auch ganz vorn dabei: der Aktienfonds Allianz US Large Cap Growth A (ISIN: DE0008475039, 25.004 Euro nach zehn Jahren).