Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht,

Ich kann nicht mehr die Augen schließen,

Und meine heißen Tränen fließen.

Immer wieder haben wir an dieser Stelle über Aristoteles geschrieben. Auf Wirtschaft adaptiert war und ist eine seiner Aussagen, dass veränderte Strukturen (also Reformwirkungen) zu veränderten Konjunkturverläufen und dann zu Veränderungen der privaten und öffentlichen Einkommensströme führen. Schröders Reformwerk belegt das für Deutschland. Die erfolgreichen Reformwerke der europäischen Krisenländer von gestern belegen es.

Was hat Deutschland seit den Reformen Schröders gemacht? Hat man unser Wirtschaftsmodell weiter ertüchtigt oder hat man tendenziell konsumtive Ausgaben erhöht? Hat man investiv mit Weitblick gestaltet, beispielweise im Rahmen einer Energiewende ohne Energienetz (!)? Wo war investive Bildungs- und Infrastrukturpolitik? Wo ist der IT-Airbus? Hat man außenpolitisch die Zeichen der Zeit erkannt (die Zukunft liegt im Osten) und frühzeitig auf einige wenige Berater gehört, die das Projekt Seidenstraße schon 2012 thematisierten, um Teilhabe zu gewährleisten und Standards mitzubestimmen oder gab es nur verächtliche Ignoranz für diesen Teil der Vordenker? Warum ist es in Berlin so still und in Paris erfrischend laut, wenn es um Europa geht. In Zeiten der Veränderung ist politische Lähmung kein gutes Rezept! Intellektuelle Paralyse führt zu Misserfolg!

Zu der aktuellen Lage bezüglich des Virus:

Link:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda75 ...

Wir teilen die Ansicht des WHO, dass der Höhepunkt der Infektion noch nicht erreicht ist. Jedoch ist die Exponentialfunktion bei der Infektion wohl gebrochen.

Gleichwohl ist weiter Vorsicht geboten, da die hier genannten Daten nur bestätigte Infektionen darstellen.

Erfreulich ist der Anstieg der Anzahl der Genesenen. Die Erfahrungen bezüglich der in Deutschland festgestellten Infektionen bestätigt einen symptomarmen Verlauf. In wie weit das auf die Gesamtheit der Infektion übertragbar ist, sei dahingestellt.