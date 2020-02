Nel Asa – das muss reichen

Seit Ende Januar kennt die Aktie von Nel Asa eine Richtung. Seit einem Monat beträgt das Plus rund 30 Prozent. Alleine in den letzten Tagen waren es rund 20 Prozent. Nun sollten Sie mindestens Teilgewinne in Aktien oder Zertifikaten einstreichen. Wir hatten zahlreiche Bulls auf Nel empfohlen, zum Beispiel MC2MW3, MC5KLC oder MC6JKL. Dort können Sie schöne Gewinne realisieren. Mittelfristig bleibt die Nel-Story intakt. Sollte die Aktie etwas durchatmen, steigen Sie mit den oben gennanten WKNs wieder ein.