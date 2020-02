Themenfonds | Natixis-Tochter lanciert Strategie, die auf Abo-Anbieter setzt

Der neue Fonds wird von Nolan Hoffmeyer verwaltet, einem der Gründer von Thematics Asset Management. Hoffmeyer sieht in der Subscription Economy einen zukunftsweisenden Trend, der das Konsumverhalten der Menschen nachhaltig verändern und Investoren neue Chancen eröffnen wird. Über das neue Vertriebsmodell erhielten Unternehmen die Möglichkeit, sich noch stärker an ihre Kunden zu binden und von regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen zu profitieren.

„Wir glauben, dass der Markt für Abonnements weltweit stark wachsen wird“, sagte Hoffmeyer. „Schon heute geben Verbraucher in den USA monatlich im Durchschnitt 237 US-Dollar für Abo- Dienstleistungen aus; in Europa liegt dieser Betrag bei 130 Euro. Da ist noch deutlich Luft nach oben.“ Unterstützt wird das Wachstum nach Auffassung des Fondsmanagers unter anderem durch drei Entwicklungen: die Verschiebung von Verbraucherpräferenzen, technologische Innovation und zunehmendes Nachhaltigkeitsbewusstsein. So würden sich immer mehr Menschen dem Konzept der Kreislaufwirtschaft zuwenden, anstatt Produkte selbst besitzen zu wollen. „Während einige Branchen wie zum Beispiel Telekommunikationsfirmen und Medienunternehmen für Abonnementdienste prädestiniert sind, bieten jetzt auch andere Branchen Abonnements an, darunter Video- und Musikstreaming-Betreiber, Anbieter von Videospielen und Software, aber auch Offline-Branchen wie Fitness oder Einzelhandel“, so Hoffmeyer.

Mohammed Amor, CEO von Thematics Asset Management, kommentierte: "Als wir Thematics Asset Management vor fast einem Jahr gründeten, war es unser Ziel, Investoren Zugang zu hochaktiven und unverwechselbaren thematischen Strategien zu verschaffen und gleichzeitig innovativ und verantwortungsbewusst in unserem Anlageansatz zu sein. Heute freuen wir uns, dieses Versprechen einlösen und Thematics Subscription Economy in unser Sortiment aufnehmen zu können. Dieser Fonds ist der erste seiner Art auf dem Markt und wir glauben an sein großes Potenzial für langfristiges Wachstum.“