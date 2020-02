Nach der jüngsten Shortseller-Attacke hat sich die Aurelius Aktie deutlich stabilisiert. Doch komplett egalisiert wurden die Verluste bisher nicht. Ein Rest an Verunsicherung scheint an der Börse verblieben zu sein, obwohl das mit einem Report der bis dato völlig unbekannten Ontake Research initiierte dubiose „Angriffsmuster” an frühere Attacken auf Unternehmen erinnerte, wobei diese sich im Laufe der Zeit dann die Kursverluste ...