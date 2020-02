Die geplanten Änderungen im Einkommenssteuergesetz sowie die geplante Transaktionssteuer auf Aktienkäufe entsprechen genau dem, was Berlin schon immer gut und gerne tat: Den deutschen Mittelstand noch weiter schröpfen. Es ist Zeit für Widerstand!

Still und heimlich wurde der Gesetzesentwurf von Olaf Scholz (SPD) kurz vor Weihnachten 2019 eingebracht. Geradezu absurd mutet die Änderung im Einkommenssteuergesetz an, dass ab 2021 die Verluste aus dem Handel mit Derivaten, also auch allen Hebelprodukten, die Privatanleger ansprechen, auf 10.000 EUR pro Jahr begrenzt werden sollen. Auch in das Folgejahr kann dann nur ein Verlust von maximal 10.000 EUR vorgetragen werden und ist dann für das folgende Jahr ausgeschöpft. Im Extremfall fielen gar Steuern an, obwohl gar kein Gewinn erzielt wurde. Das wird das Geschäft erheblich beeinträchtigen. Privatanleger werden sich massiv aus dem Handel mit Derivaten zurückziehen, was sich schlussendlich auch im Abbau von Arbeitsplätzen bemerkbar machen wird.