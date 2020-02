Ein Überblick über die besten Fonds im MMD-Ranking (Stand 31. Januar 2020)

Ausgewogene VV-Fonds

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der DWS Life Cycle Balance, der LUX-PORTFOLIO GROWTH, der MFS Meridian Global Absolute Return Fund, der Parvest Diversified Dynamic und der Swiss Rock L Dachfonds Rendite Fonds sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern. Der erfolgreichste Neueinsteiger im Januar war der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds mit 5 Sternen.

Offensive VV-Fonds

Die offensive Anlagestrategie konnte zwei Aufsteiger mit 5 Sternen verzeichnen. Der LM QS Inv. Growth und der Newton Real Return Fonds stiegen um jeweils einen Stern in die höchste Bewertungsklasse auf. Bester Neueinsteiger war der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Fonds, welcher ebenfalls ins Top-Ranking aufgenommen wurde.

Flexible VV-Fonds

Der Warburg Pax Nachhaltig Global Fonds führte in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stieg als Einziger in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Ranking auf. Den Direkteinstieg in das Top-Ranking schaffte zudem der Amundi Fund Solution-Diversified Income Best Select.



