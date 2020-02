NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag wieder etwas Kraft schöpfen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex eine gute Dreiviertelstunde vor Börseneröffnung 0,27 Prozent höher bei 29 310 Punkten. Tages zuvor hatte die Nachricht des Technologiekonzerns Apple die Anleger wieder sorgenvoll gestimmt, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.

Nun aber blickten die Anleger wieder etwas optimistischer in die Zukunft: Laut Kreisen will China seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen. Die chinesische Regierung wolle die wirtschaftlichen Konsequenzen der Epidemie so gering wie möglich halten, für die Börsen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sei das ein ganz klar positives Zeichen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.