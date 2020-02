Es geht ab im Rohstoffmarkt!

Auryn Resources schließt Finanzierung und Kredit ab

Auryn Resources gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 10,1 Millionen CA$ abgeschlossen hat. Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen die Änderung seines Überbrückungsdarlehens vom September 2019 abgeschlossen. Die Darlehensänderung ermöglicht es dem Darlehensgeber, den bis dato vorgestreckten Betrag in Höhe von 3 Millionen Dollar und die bis dato aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 123.334 Dollar zum Platzierungspreis von 1,60 Dollar in Stammaktien umzuwandeln, was nach Umwandlung die Ausgabe von bis zu 1.952.084 Stammaktien ermöglicht. Die Darlehensänderung gibt dem Unternehmen auch das Recht, eine Umwandlung zu verlangen, falls die Stammaktien des Unternehmens vor dem Fälligkeitsdatum des Darlehens an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 2,50 CA$ oder mehr an der TSX gehandelt werden. Der Zinssatz für das Überbrückungsdarlehen wurde ab dem Datum der Darlehensänderung auf 5 % pro Jahr gesenkt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der weiteren übertägigen Exploration auf seinen Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Auryn Resources erhält Umweltgenehmigung

Weiterhin konnte Auryn Resources jüngst bekanntgeben, dass es die Umweltgenehmigung, die Declaración de Impacto Ambiental ("DIA"), vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau für sein Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus erhalten hat. Die DIA deckt eine Fläche von 1.031 Hektar ab und ermöglicht es dem Unternehmen, bis zu 33 Löcher von 23 Plattformen im Hauptzielgebiet Cascabamba Sombrero Main zu bohren, wo Auryn den Großteil seiner bisherigen Arbeiten innerhalb des 130.000 Hektar großen Landpakets abgeschlossen hat.