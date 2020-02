VST Building verkauft Tochtergesellschaft VST Engineering GmbH

VST Building Technologies trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an der VST Engineering GmbH. Der 95-prozentige Anteil geht für 0,8 Millionen Euro an die VST Technologies GmbH, die nicht zur VST-Gruppe gehöre, so das Unternehmen am Freitag. Von der verkauften Tochtergesellschaft wurden bislang Planungsleistungen innerhalb der VST-Gruppe erbracht.„Die Software für die Erstellung der Produktionsplanung wird im Rahmen der ...