Wie das Unternehmen in einer heute veröffentlichten Mitteilung bekanntgab, ist man mit Rückspülbohrungen in der Sektion B von Hemi auf „sehr ermutigende“, sulfidische Verwitterungen über große Mächtigkeiten und in der Tiefe gestoßen. Die Sulfid-Zone in Sektion B dehnt sich auf bis zu 160 Meter Mächtigkeit und 120 Meter Tiefe aus, wie die RC-Bohrungen direkt unter der dort bekannten, oberflächennahen Goldvererzung zeigten. Dazu gehörten:

- 97 Meter Sulfidvererzung in Bohrung HERC001 und

- 45 Meter Sulfidvererzung in Bohrung HERC002.

Hinzu kommt, das zusätzliche, parallele Sulfidzonen das Potenzial auf einen großen Umfang der Vererzung mit neuen Zonen von 19 und 15 Metern in den Bohrlöchern HERC002 und HEDD001 (RC-Vorbohrungen) aufzeigten.

Auch in Sektion A stieß De Grey auf eine intensive Sulfidvererzung von 192 bis 204 Meter Tiefe. Da das RC-Gerät hier nicht weiterkam, soll die Bohrung mit einem Diamantkernbohrer vertieft werden.

De Greys technischer Direktor Andy Beckwith erläuterte: „Die signifikanten Sulfidzonen unterhalb der hochgradigen Goldzonen in den Sektionen A und B sind sehr ermutigend. Die großen Sulfidzonen in Sektion B haben das Potenzial, Hemis Ausmaß signifikant zu vergrößern. Die genetische Verbindung zwischen den Sektionen A und B als eine in einer Intrusion beherbergte Vererzung ist aufregend und erhöht das Potenzial in Hemi. Dies wird durch die bisherigen Ergebnisse der Aircore-Bohrungen gestützt, die hervorheben, dass jede Bohrung über den interpretierten Intrusionen anomale Goldgehalte besitzt. Die Aircore- und RC-Programme werden fortgesetzt, und ein Kernbohrgerät wird später in dieser Woche vor Ort erwartet.“

De Grey plant neben der Verlängerungsbohrung mit dem Diamantkernbohrgerät zwei weitere Rückspülbohrungen weiter südlich, bevor man Erweiterungsbohrungen entlang des Streichens vornehmen will. Die Analyseergebnisse der jüngsten Bohrungen stehen noch aus.

Darüber hinaus meldete das Unternehmen ermutigende Goldwerte von den in großen Abständen durchgeführten Aircore-Bohrungen, die abgeschlossen wurden, bevor Zyklon Damien die Arbeiten unterbrach. Signifikante Ergebnisse waren dabei 45 Meter mit 0,4 g/t Gold einschließlich 12 Metern mit 0,9 g/t Gold in Sektion D.

De Grey hat jetzt zusätzliche Aircore-Bohrungen wieder aufgenommen, mit denen man auf Ausdehnung des Streichens der bekannten Vererzung abzielt. Ermutigende Verwitterung sei in einer Reihe neuer Erweiterungsbohrungen (Aircore) zu beobachten. Weitere Informationen werde man erhalten, sobald die Analyse der Proben abgeschlossen ist.

Die Hemi-Entdeckung wird immer spannender und potenziell bedeutsamer für De Grey Mining! Wir sind jetzt gespannt auf die Analyseergebnisse der neuesten Bohrungen und werden natürlich zeitnah berichten.

