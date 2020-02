Am Mittwochmorgen nimmt die Powercell Aktie wieder bearishe Dynamik auf. Eine kurze Erholungsbewegung, ausgehend vom Konsolidierungstief bei 21,60 Euro, endete am gestrigen Dienstag schon bei 25,40 Euro. Mittlerweile ist Powercells Aktienkurs wieder auf 22,40 Euro zurück gefallen und notiert am Mittwochmorgen auf Tagestief mit mehr als 8 Prozent im Minus. In der Charttechnik der Powercell Aktie zeigt sich in der Nähe allerdings ...