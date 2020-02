(Klarstellung im 2. Absatz: 13,5 Prozent rpt Prozent)

FRANKFURT (dpa-AFX) - In weniger als zwei Wochen von Euphorie zu Panik: Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hatte gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen, und schon bereitete ihr die Furcht vor einer Rezession infolge des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus ein jähes Ende. Die Aktienkurse stürzten ab - weltweit. Als sicher geltende Anlagen sind dagegen gefragt, wovon zuletzt Anleihen und Gold profitierten.

Der Dax brach mit einem Wochenverlust von zeitweise mehr als 13,5 Prozent so massiv ein wie seit der Weltfinanzkrise 2008 nicht mehr. Auch das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt, der US-amerikanische Dow Jones Industrial, war mit bislang 11 Prozent Wochenminus schwach wie lange nicht mehr. Nach dem Ursprungsland China melden immer mehr Staaten Infektionen mit Sars-CoV-2, leiten Quarantänemaßnahmen ein und sagen Großveranstaltungen ab. So fällt etwa der Genfer Autosalon dieses Jahr aus.