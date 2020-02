× Artikel versenden

Der Mini-Crash war vorhersehbar!

In immer neuen Wellen geht es aus Sorge vor Folgen der Coronavirus-Epidemie an den Aktienmärkten nach unten. Unser Börsenexperte Raimund Brichta ordnet die aktuellen Entwicklungen ein. Gepostet von ntv Telebörse am Freitag, 28. Februar 2020 …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.