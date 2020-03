DAX – was nun?

Liebe Leser, Daniel diskutiert mit Eugen Weinberg von der Commerzbank bei n-tv, was jetzt im Crash zu tun ist. Explizit geht es auch um Gold. Hier zu sehen. Am kommenden Samstag werden wir im “Trainingstag ADVANCED” für Fortgeschrittene einen ganzen Tag lang anhand konkreten Empfehlungen IHR Depot fit machen für die Zeit NACH Corona. Der Trainingstag Advanced kann von zuhause am Laptop besucht werden und wir Tradingstrategien in unterschiedlichen Marktphasen, Volatilität nutzen, Trading intraday sowie overnight beinhalten, Fehleranalyse zeigen, Fehlervermeidung mit Euch proben, Psychologie am Markt analysieren, Euch konkret erklären, wie man sich in Markttagen mit hoher Schwankung verhält, welche Strategien man fährt, was man gerade jetzt bei Corona tun muss und wie Ihr für die kommenden Tage, aber auch Monate und Jahre JETZT! das Fundament legt.

Anmeldung unter info@feingold-research.com Los geht es am Samstag, 7. März um 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr, ein wenig Verfügbarkeit ist noch da. First come, first serve. Anmeldungen werden nach der Reihe entgegen genommen. Wir freuen uns, denn es kann keine bessere Marktphase für einen Trainingstag geben.

Durchgeführt wird der Tag von unserem Team aus ehemaligen Bankern, Börsenhändlern, Börsenjournalisten und vor allem seit zusammen mehr als 100 Jahren aktiven Tradern und Anlegern. Wirecard wird natürlich auch Spezialthema sein für mindestens 30 Minuten, denn dort wartet das Spezialevent im März und auch da geben wir Einblick, wie Ihr Euch verhalten könntet und wie man Geld verlieren vermeidet.