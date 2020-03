In den vergangenen Monaten hat MegumaGold (WKN A2JNEA / CSE NSAU) intensive Arbeiten auf der Touquoy West Liegenschaft am Moose River in Nova Scotia im Osten Kanadas durchgeführt. 2019 hatte der Explorer auf diesem Areal mit Hilfe von geochemischen Bodenproben drei Anomalien gefunden, die auf größere Goldfunde hindeuten könnten.

In der Folge hat man ein geophysikalisches Programm aufgesetzt, um weitere Klarheit über die Bodenstrukturen und die Chancen zu erhalten. Diese Untersuchungen umfassten Untersuchungen am Boden mit einem Magnetometer sowie elektromagnetische Messungen im sehr niedrigen Frequenzbereich. Alle Untersuchungen wurden Ende 2019 beendet. Im Februar 2020 wurden dann auf der Liegenschaft IP-Untersuchungen durchgeführt.