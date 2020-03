Der Blick auf die Highlights der Explorationsarbeiten zeigt teils enorm hohe Spitzenwerte. Auf der C-Zone stieß Treasury Metals beim Bohrloch TL20-520 in einem 1,0 Meter langen Abschnitt auf 193 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Das ist kein Schreibfehler! Der Abschnitt ist Teil einer 3,0 Meter langen Strecke mit 65,2 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Das sind massive Spitzenwerte, aber auch andere Bohrergebnisse können sich sehen lassen. So meldet Treasury Metals einen Goldgehalt von 20,9 Gramm pro Tonne Gestein für eine 1,0 Meter lange Strecke im Bohrloch TL20-515. Immerhin 6,48 Gramm findet man im Bohrloch TL20-522 pro Tonne Gestein, aber über einen mit 4,0 Metern deutlich längeren Abschnitt. Auf 6,2 Gramm pro Tonne Gestein kommt die Bohrung TL20-521 auf einer 1,0 Meter langen Strecke.

Schon bei früheren Bohrungen (Link: https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/148-treasury-metals-inc-redaktion/3236-treasury-metals-starke-goldgehalte-vom-goliath-projekt) hatte die Gesellschaft auf den Arealen des Goliath-Goldprojekts hohe Mineralisierungswerte angetroffen. Natürlich sind nicht alle Bohrungen von Spitzenwerten geprägt. Immer wieder durchschneiden diese auch längere Abschnitte mit geringeren Mineralisierungswerten.

Die Daten sind zudem Vorlagen für weitere Explorationsarbeiten auf dem Goliath-Projekt: „Das Unternehmen wird diese Ergebnisse entlang des Streichens in Bezug auf die bekannte Mineralisierung innerhalb der Hauptzone analysieren und Bohrziele für spätere Tests festlegen“, kündigt Treasury Metals am Donnerstag an. Ein Fokus könnte dabei auf der C-Zone liegen, die sich in der Nähe zur Main Zone des Projekts befindet. Hier sieht man Potenziale, die Ressourcen und auch das Produktionsprofil im Untergrund zu verbessern. Mögliche Auswirkungen auf den bisherigen Minenplan und zusätzliche Bohrziele sollen nun geprüft werden, so Treasury Metals.

Darüber hinaus bleiben weitere Bohrergebnisse aus der Main Zone abzuwarten. Insgesamt umfasst das Explorationsprogramm Bohrungen über eine Gesamtlänge von 15.000 Metern. Bisher hat Treasury Metals hiervon mit 6.000 Metern nicht einmal die Hälfte absolviert. Raum für weitere Spitzen-Goldwerte vom Goliath-Projekt ist damit reichlich vorhanden.

