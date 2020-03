Das Thema Corona hält die Märkte weiter im Griff. Der Fokus bleibt voll auf das Thema Risiko zentriert. Die positiven Entwicklungen in China als auch die veränderten Rahmenbedingungen (u.a. Zinsen), die mittel- und langfristig angelegt sind und wirken werden, haben derzeit wenig oder keine Traktion in der Diskontierung der Zukunft. Die Markterfahrungen in China (gestern Jahreshöchstkurse im CSI 300) lassen die Profis der Märkte kalt.

Derzeit nehmen erwartungsgemäß die Infektionen in der restlichen Welt ex-China zu. Das Verhältnis Infektion zu Genesung baut sich zu Gunsten Infektion auf. Das war in China auch in den ersten vier Wochen ausgehend vom 20. Januar der Fall. Ab 20. Januar stieg die Zahl der Infizierten von unter 2000 an und wurde zu einem Marktthema.

Derzeit liegt die Zahl der Infizierten in China bei 80.552. davon sind jedoch bereits 53.733 genesen. In Hubei/Wuhan gab es als Epizentrum 2.931 Tote. Ohne diese Region lag die Anzahl der Verstorbenen in China bei 121 bei 12.950 Infizierten (Sterberate 0,93%).

Nach drei Wochen lag die Anzahl der Infizierten bei circa 40.000. Hier begann der Anstieg der Genesenden (910).

Es stellt sich die Frage, ob man aus den Entwicklungen in China ex Hubei Ableitungen für die westliche Welt im Hinblick auf die verfügten Maßnahmen im Westen generieren kann. Das gilt umso mehr, als dass es immer bessere Erfahrungswerte mit Behandlungsmethoden insbesondere aus China gibt. Auch das Robert-Koch Institut erwartet in Kürze bessere Medikamentationen.

Nach circa vier Wochen war die dominante Dynamik bei den Infektionen gebrochen. Es begann die positive Dynamik der Gensungen. Per 18. Februar waren 72.400 Infizierte gemeldet und bereits 12.803 Genesende.

In der 5. Woche per 24. Februar ergaben sich 4,600 Neuinfektionen, aber bereits eine Zunahme um 12.240 Genesende auf 25.044. Diese positive Tendenz hält an. In den letzten Tagen liegen die Neuinfektionszahlen in China bei circa 150, während die Zahl der Genesenden im Dunstkreis um 1800 liegt.

Um die Erfolge Chinas zu verdeutlichen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für den Rest der Welt gelten, bietet John Hopkins CSSE individuelle Datensätze aus den Regionen an (auf den Link gehen und in der Karte die roten Kreise anklicken).