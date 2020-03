(JK-Trading.com) – Der DAX ist in den Wochenschluss erneut stark unter Druck geraten, konnte von grundsätzlich soliden US-Arbeitsmarktzahlen nicht profitieren.

Wie bereits im Morning Meeting am Freitagmorgen oder auch in der DAX-Betrachtung am Donnerstagabend erwähnt, war in der Tat mit kaum Impulsen seitens des NFP-Datensatzes zu rechnen, allenfalls auf der Unterseite, hätten die Daten enttäuscht und weiteres Öl in den Rezession-Sorgen-Pool gegossen.