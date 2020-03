RIAD (dpa-AFX) - Der Preisverfall beim Öl wirkt sich unmittelbar auf den Aktienkurs des saudischen Ölgiganten Saudi Aramco aus: Dieser brach am Montag zu Handelsbeginn an der saudischen Wertpapierbörse Tadawul um zehn Prozent ein. Die Aktien des staatlichen Energieunternehmens starteten zu einem Preis von 27 Riyal (6,32 Euro) in den Handelstag. Damit setzte sich der Wertverlust der Aktie weiter fort. Die Anteilsscheine des weltgrößten Ölkonzerns liegen damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 35,2 Riyal im vergangenen Dezember.

Aramco hatte vor knapp drei Monaten den bisher größten Börsengang hingelegt und das Technologie-Schwergewicht Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Vor dem Hintergrund der weltweiten Coronavirus-Krise hatte ein Streit um Fördermengen beim Öl den Rohstoffpreis dramatisch abstürzen lassen./sus/DP/nas