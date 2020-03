Wirecard – was nun?

Liebe Leser, einer unserer Abonnenten fragte heute Abend, ob man WDI shorten solle, die Short-Seller seien am Werk. Hm. Wir glauben – es ist einfach der Markt. Schaut auf Caterpillar, BASF, Öl oder einen Titel wie Total. Eine extrem tiefe Rezession wird eingepreist. Wir fokussieren uns im Moment voll auf unsere Abonnenten, deshalb ist es hier im freien Bereich sehr ruhig. Unsere Leserzahl im Bezahlbereich ist auf Rekordniveau und heute gab es wieder Videos (inklusive Wirecard natürlich), Hintergründe, Grafiken, Trades, Produkte – alles was dazu gehört. Nicht eimal am Tag, sondern quasi im Stundentakt für Euch. Vielen Dank allen, die mit uns jetzt die Weichen stellen für Ihr Vermögen für die nächsten Jahre! Nicht weniger passiert gerade. Und wir werden Euch dabei begleiten. Wir posten Euch mal die mail von heute früh und dazu ein Feedback zum großen Trainingstag am letzten Samstag. Der nächste findet am ersten April-Samstag statt! Schönen Abend und sehen wir was Positives – um 21 Uhr ist dieser Börsentag zu Ende. Durchatmen.