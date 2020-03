All for One Group und IVU Traffic: Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Der seit 2012 bei wikifolio.com aktive Achim Reimers handelt schon rund drei Jahrzehnte lang an den Börsen und hat viele Haussen und Baissen miterlebt. Sein in dieser langen Zeit entwickeltes Rezept für nachhaltigen Erfolg lautet „systematische bzw. quantitative Anlagestrategien, die das Bauchgefühl außen vor lassen“. Gerade in den aktuell so turbulenten Märkten erweist es sich als Vorteil, wenn man nach einem festgelegten Regelwerk vorgehen und die Emotionen außen vor lassen kann.

In seinem wikifolio „CDAX-Werte Long/Short“ versucht er so eine „Anleihen ähnliche Rendite bei geringer Volatilität unabhängig von der absoluten Entwicklung des Marktes“ zu generieren. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von 5,0 Prozent sowie einem maximalen Verlust von 10,9 Prozent ist ihm das trotz eines schwierigen Marktumfelds (DAX mit 2,9 Prozent Rendite p.a. bei deutlich höheren Schwankungen) bislang eindrucksvoll gelungen.

Allzeithoch dank Short-Engagement



Das Portfolio soll in der Regel zu gleichen Teilen Long- und Short-Positionen enthalten, wobei die Auswahl der Aktien einmal monatlich nach fundamentalen Kriterien sowie dem Prinzip der Relativen Stärke ermittelt werden. Aktuell besteht in dem Depot allerdings ein Überhang auf der Short-Seite durch einen mit fast 70 Prozent gewichteten ETF auf den Short-DAX. Das hat dafür gesorgt, dass das wikifolio gerade auf ein Allzeithoch gesprungen ist.

Achim Reimers ist in dem wikifolio „CDAX-Werte Long/Short“ selbst investiert und will dies auch langfristig bleiben. Insgesamt sind in dem Indexzertifikat gut 20.000 Euro investiert.