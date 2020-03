Bis gestern war die markttechnische Gesamtlage derart dramatisch überverkauft. Der deutsche Leitindex wird mitunter deswegen heute stabil in den Handel starten .

Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 8.967 bis 8.261 Zähler (!).Die so immens wichtige Supportmarke bei 8.152 hat nun viermal in Folge gehalten.

Die jeweiligen Tageskurse lagen zwar jedes Mal knapp darüber, im weiteren Tagesverlauf „drehte“ der DAX dann intraday wieder „nach oben“. Eine mittelfristige Erholung wird sich weiterhin bestenfalls in einem „flachen V“ zeigen. Diese wird sich aber noch einige Zeit hinziehen. Es wird keinen schnellen Rebound geben.

Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen. Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt immer wieder zu wiederkehrenden und einschneidenden Rücksetzern führen.

Die charttechnische Lage wird sich nachhaltig erst mit einem umfassenden Rückgang der Corona-Fallzahlen entschärfen.

Der gestrige Auftrieb wurde weniger durch das Not-Paket der EZB verursacht. Diese wird ab sofort bis Ende des Jahres staatliche und private Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufkaufen. Vielmehr sorgten die US-Börsen für den positiven Handelsschluss. Es gelang den führenden US-Leitindizes deren Auftaktverluste abzuschütteln und zeitweise wieder zuzulegen.

Die heutige Tagesbandbreite des DAX 30 dürfte zwischen 8.967 und 8.261 Zählern tendieren.

Fazit:

DAX 30 stabil zum Wochenschluss

Dreifacher Verfallstag

