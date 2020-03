Commerzbank und Comdirect Bank unterzeichnen Verschmelzungs-Vertrag

Die Commerzbank und die Comdirect Bank haben am Freitag einen Vertrag für die geplante Verschmelzung der beiden Unternehmen unterzeichnet. Die Hauptversammlung der Commerzbank-Tochter aus Quickborn muss den Schritt noch absegnen, was angesichts der Mehrheitsverhältnisse aber zur Formsache werden könnte. Geplant ist die Aktionärsversammlung bisher für den 5. Mai.Die Commerzbank will Comdirect anschließend in mehreren Stufen ...