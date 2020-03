× Artikel versenden

Robeco-Update: Wenn Märkte in Unruhe geraten, halten Quant-Fonds an ihren Faktoren fest

Als regelbasierte Anleger nutzen Quant-Investoren die menschlichen Reaktionen auf Marktbewegungen. Die Märkte sind sehr emotional. "Wir wollen ruhig bleiben und halten an unserem Investmentprozess fest, der unserer Überzeugung nach weiterhin Alpha für unsere Kunden generieren wird", erklärt Pim van Vliet, PhD, Head of Conservative Equities and Quant Allocation bei Robeco, in einem Video-Update.





