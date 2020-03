Vor einer Woche scheint Ballard Power in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. Schließlich gab es in vier der vergangenen fünf Sitzungen Kursgewinne in Höhe von 6,7%, 3%, 6% und ein Prozent zu feiern. Unterbrochen wurde diese Erfolgsserie nur von einem schwächeren Montag (-2%). Nimmt die Aktie damit jetzt auch langfristig wieder an Fahrt auf?

