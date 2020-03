Tokenisierung in Europa: Marktgröße erreicht 1,4 Billionen Euro im Jahr 2024

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Welt der tokenisierten Vermögenswerte gewinnt an Bedeutung. Neben Start-Ups drängen immer mehr traditionelle Akteure in den Markt. Was diese Entwicklung konkret in Zahlen bedeutet, berechnen die Macher des Kryptoverwahr-Fintechs Plutoneo in einer Simulation.Mit der zunehmenden Größe des Marktes für tokenisierte Vermögenswerte wird das Marktgeschehen nicht mehr allein Start-ups überlassen. Eine bedeutende Anzahl von Akteuren aus der traditionellen Welt tritt in den Markt ein. Im Zuge der ersten Bafin-Lizenzierung für Kryptoverwahrer im Laufe dieses Jahres wird der Markt für tokenisierte Vermögenswerte in Europa und insbesondere in Deutschland weiter an Dynamik gewinnen. Da Bitcoin & Co. somit ein legitimierter Anlagewert sind, werden erhebliche Geldflüsse von Finanzinstituten erwartet. Was bedeutet dies jedoch in realen Zahlen? Wir haben eine Simulation durchgeführt, um die potenzielle Marktgröße eines europäischen Marktes für tokenisierte Vermögenswerte zu bestimmen.Die wichtigsten AnnahmenFür dieses Arbeitspapier haben wir die Untersuchungen von Dritten analysiert und mit eigenen Annahmen kombiniert. Zur Berechnung der Marktgröße für tokenisierte Vermögenswerte in der Europäischen Union legten die folgenden Annahmen zugrunde:Marktanteil der Kryptowährungen in der Europäischen UnionWachstum der Marktgröße für KryptowährungenTokenisiertes BIP in der Europäischen UnionDie Annahmen 1 und 2 werden zur Ableitung der Marktgröße von Kryptowährungen in Europa verwendet, während Annahme 3 zur Ableitung der Marktgröße für Security Token in der Europäischen Union verwendet wird. Zusammengenommen können wir die Marktgröße für tokenisierte Vermögenswerte in der EU hochrechnen. Im Folgenden erläutern wir unseren Denkprozess hinter allen drei Annahmen.Europäischer Marktanteil am globalen KryptomarktEine Bemerkung vorweg: In diesem Arbeitspapier definieren wir den Begriff Kryptowährung als öffentlich ausgegebene Token, wobei 99 Prozent der Marktkapitalisierung auf Payment- und Utility-Token entfallen, sprich Token, die zur Zahlung genutzt werden oder Nutzungsrechte enthalten. Der Einfachheit halber verwenden wir die Begriffe Europa und Europäische Union gleichbedeutend; die Berechnung der Marktgröße von Security Token basiert jedoch auf dem BIP der Europäischen Union.