Gold ist die Absicherung gegen alles und hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht

Überhaupt, die seit Ende 1981 fast 40 Jahre im Trend anhaltende Desinflation war eine einmalige, in der Menschheitsgeschichte untypische Happy Hour, für die es keine Zugabe gibt. Insgesamt ist die hässliche Fratze der Inflation allgegenwärtig, zumal die offiziellen Preissteigerungsraten mit der höheren tatsächlichen wenig gemein haben.

Früher war mehr Lametta bei der Inflationsbekämpfung

Dennoch ist der Zinserhöhungszyklus in Amerika und im Euroraum beendet und wird ab Sommer - wenn auch weniger opulent - der Umkehrschub eingeleitet. Ohnehin schwimmen Amerikas Banken immer noch in gewaltigen Überschussreserven von ca. 3,2 Bill. US-Dollar und damit 1,7 Bill. mehr als vor der Lehman-Pleite. Es ist zu erwarten, dass die Inflationsraten dies- und jenseits des Atlantiks sich bei ca. 3 Prozent, wenn nicht sogar höher einpendeln werden. Notenbanken werden zwar ihren harten verbalen Kampf für Preisstabilität fortsetzen, aber ihnen keine entsprechenden Taten folgen lassen. Wer will schon schlafende Rezessions- und Schuldenkrisen-Hunde wecken? Und unsere Schuldenminister - früher nannte man sie noch Finanzminister - freuen sich über möglichst hohe Inflation wie Hunde über Leckerlies. So wird die Zinsbelastung versüßt.

Und Preissteigerungen, die nicht konsequent bekämpft werden, greifen dem inflationsgeschützten Sachkapital Gold weiter unter die Arme.

Die Geopolitik als neuer gewaltiger Treiber der Gold-Rallye

Neben diesen Absicherungsklassikern machen geopolitische Konflikte und Krisen wie der Gaza-Krieg, der Versuch der Huthi-Rebellen, den Suezkanal zu blockieren, die Frage, welcher ältere Herr nächster US-Präsident wird und was er dann anrichtet, vor allem aber der Basiskonflikt zwischen Amerika und China Gold zum allgemein ultimativ sicheren Hafen.