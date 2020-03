Eckert & Ziegler meldet die Zulassung für ein neues Produkt. Man habe „die CE-Zulassung für die weltweit ersten, im 3D-Druckverfahren hergestellten Applikatoren zur Behandlung gynäkologischer Tumore erhalten”, so das Medizintechnik-Unternehmen am Donnerstag. Mit den Aufsätzen, die aus biokompatiblem und sterilem Kunststoff hergestellt werden, solle die Einsatzmöglichkeiten herkömmlicher Applikatoren erweitert werden, so ...