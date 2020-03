Die Aktienmärkte konnten gestern abermals teilweise kräftig zulegen. Den Dax spülte es erstmals seit über 14 Tagen wieder über die 10.000-Punkte-Marke und der Dow Jones kletterte wieder über 22.000 Zähler. Damit verzeichnete der bekannteste Index der Welt zum dritten Mal in Folge einen deutlichen Anstieg.

Immerhin über 1300 Punkte oder 6,3% ging für den Dow Jones nach oben. Am Montag lag das Plus sogar bei über 11%, was das größte Tagesplus seit 1933 bedeutete. Heute Morgen im vorbörslichen Handel beherrschen wieder rote Vorzeichen die Kurstafeln. Ist die Erholung also schon wieder vorbei?