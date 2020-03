NanoRepro will Corona-Test für Privatpersonen verfügbar machen

NanoRepro kündigt weitere Aktivitäten im Bereich der Schnelltests zur Diagnose des Corona-Virus an. Seit zwei Wochen vertreibt das Unternehmen den Test an medizinisches Personal. Nun will man auch den Vertrieb an Privatkunden starten. Hierzu sollen Anfang April von NanoRepro Unterlagen für einen zusätzlichen B2C-Corona-Schnelltest bei der zuständigen Stelle für die Zulassung medizinischer Produkte eingereicht werden.Der Test ...